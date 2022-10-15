Tottenham zirve takibini sürdürdü!

Premier Lig 11. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi.



Tottenham Hotspur Stadium'unda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 86. dakikada Pierre Höjbjerg kaydetti.



Alınana bu sonucun ardından Tottenham puanını 2e'e çıkardı. Everton ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Everton ise Nwecastle United deplasmanına gidecek.





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