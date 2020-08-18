Tottenham, Joe Hart'ı transfer etti

İngiliz kaleci Joe Hart'ın gün içinde Fatih Karagümrük'e geldiği iddia edilmişti ancak Tottenham transferi bitirdi.

Haber; Sporx.com
Tottenham, Joe Hart'ı transfer etti
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18 Ağustos 2020 15:05
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Joe Hart ile anlaştığı öne sürülmüştü.beIN SPORTS'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardığı açıklanmıştı

Bu haberden kısa bir süre sonra Joe Hart, İngitepe Premeir Lig ekiplerinden Tottenham'a imza attı.

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.

Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

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