Tottenham, Joe Hart'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Joe Hart ile anlaştığı öne sürülmüştü.beIN SPORTS'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardığı açıklanmıştı



Bu haberden kısa bir süre sonra Joe Hart, İngitepe Premeir Lig ekiplerinden Tottenham'a imza attı.



Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.



Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.



