Tottenham'ın genç forveti Will Lankshear, maçı tamamlayamadı!

Tottenham'ın genç forveti Will Lankshear, Galatasaray'a karşı ilk golünü attı ancak 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı; takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tottenham'ın genç forveti Will Lankshear, maçı tamamlayamadı!
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07 Kasım 2024 23:49
Son güncelleme 07 Kasım 2024 23:54
Tottenham'ın 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear, A takımla çıktığı 2. resmi maçta golle tanışırken maçı tamamlayamadı.

Kuzey Londra temsilcisindeki ilk resmi maçına bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçıyla çıkan Lankshear, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki santrfor, mücadelenin 18. dakikasında ağları sarsarak Tottenham kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakanın 53. dakikasında sarı kart gören Lankshear, 7 dakika sonra ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Tottenham, maçın son yarım saatini 1 kişi eksik oynadı.

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