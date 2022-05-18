Torrent'in ayrılma niyeti yok! Transfer raporu ortaya çıktı!

Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Domenec Torrent, transfer raporunu da hazırlamaya başladı. 4 Temmuz'da Avusturya'daki kamp yerine onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor.



İlk 11 düzeyinde 6 numara ve forvet adaylarını ekibiyle birlikte belirleyen Torrent, listesini sportif direktör Sensibile ile paylaştı.



Sabah'ın haberine göre yeni sezonda uygulanacak +4 yerli kuralını dikkate alan Torrent, kiralıktan dönecek Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü as oyuncular olarak görüyor.



Cuma günkü Antalyaspor maçıyla sezonu tamamlayacak Galatasaray'da İspanyol hoca ülkesine dönmeyecek ve İstanbul'da kalıp 11 Haziran'daki seçimi bekleyecek.



Ancak mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, Torrent'le devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor ve sıkı bir tazminat pazarlığı sarı-kırmızılı camiayı bekliyor. Torrent ve 5 yardımcısının toplam maliyeti 2 milyon 160 bin Euro.





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