Torreira: 'Elimizden geleni yapacağız'

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, kupadaki Konyaspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Torreira, paylaşımında, "Bu formayı giymek bir onurdur. Her maç, kararlılığımızı ve özverimizi ortaya koymak için bir fırsattır. Kupa finalindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Torreira, paylaşımında, "Bu formayı giymek bir onurdur. Her maç, kararlılığımızı ve özverimizi ortaya koymak için bir fırsattır. Kupa finalindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.