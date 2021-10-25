Torino'dan Belotti için ayrılık açıklaması

Torino'nun İtalyan forveti Andrea Belotti'nin, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Torino'dan Belotti için ayrılık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 15:52
Torina'da gelecek Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti'nin takımıyla yeni sözleşme yapmayacağı açıklandı.

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric yaptığı açıklamada, "Belotti sözleşmesini uzatmayacak." dedi.

Juric, Belotti'nin ocak ayında gitmeyeceğini, geleceğine Haziran ayında karar vereceğini belirtti.

Andrea Belotti, Torino'da çıktığı 233 maçta 106 gol, 27 asistlik performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.