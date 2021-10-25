Torino'dan Belotti için ayrılık açıklaması

Torina'da gelecek Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti'nin takımıyla yeni sözleşme yapmayacağı açıklandı.
Torino Teknik Direktörü Ivan Juric yaptığı açıklamada, "Belotti sözleşmesini uzatmayacak." dedi.
Juric, Belotti'nin ocak ayında gitmeyeceğini, geleceğine Haziran ayında karar vereceğini belirtti.
Andrea Belotti, Torino'da çıktığı 233 maçta 106 gol, 27 asistlik performans sergiledi.
Torino Teknik Direktörü Ivan Juric yaptığı açıklamada, "Belotti sözleşmesini uzatmayacak." dedi.
Juric, Belotti'nin ocak ayında gitmeyeceğini, geleceğine Haziran ayında karar vereceğini belirtti.
Andrea Belotti, Torino'da çıktığı 233 maçta 106 gol, 27 asistlik performans sergiledi.