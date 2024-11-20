Tolunay Kafkas'tan Montella'ya tepki!

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Karadağ maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tolunay Kafkas'tan Montella'ya tepki!
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20 Kasım 2024 01:57
Son güncelleme 20 Kasım 2024 02:31
Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Milli Takım'ın Karadağ'a yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

TV 8,5'ta konuşan Kafkas, Vincenzo Montella'ya tercihleri nedeniyle tepki gösterdi.

Tolunay Kafkas'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Oyunun bir gerekleri var ya! Ben çok sinirleniyorum bu işe. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye... Kenarda 3 tane santrfor oturuyor! Hadi git ya! Oyun çağırıyor, daha devre arasında söyledik. Bir atarsın topu tutar, indirir. Ben anlamadan geçen maç Enes'i soktun, çocuk iyi oynadı. Hiç şans vermediğin Semih'i bu maça alıyorsun santrfor, ne oluyor yani?"

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