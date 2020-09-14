Tolgay Arslan, İtalya'ya imzaya gitti

Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Serie A ekibi Udinese ile anlaşma sağladı. İtalya'ya giden Tolgay, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeye imza atacak

Haber; Sporx.com
Tolgay Arslan, İtalya'ya imzaya gitti
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14 Eylül 2020 10:45
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Tolgay Arslan, Serie A temsilcisi Udinese'ye transfer oluyor.

Menajeri Ahmet Bulut ile birlikte İtalya'ya giden Tolgay, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Udinese'de teknik direktör Luca Gotti'nin transferine onay verdiği Tolgay, bir aksilik olmaması halinde Çizme serüvenine başlayacak olurken; Almanya ile Türkiye maceralarının yanına yenisini ekleyecek

Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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