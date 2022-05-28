Togan Tokaç, Gençler Fransa Açık'ta ana tabloya kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Gençler Fransa Açık Elemeleri'nde mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, ana tabloya kaldı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen elemelere 12 numaralı seribaşı olarak katılan 18 yaşındaki sporcu, tek erkekler ilk tur maçında Hindistanlı Aman Dahiya'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.



İkinci turda Çek Jan Hrazdil ile karşılaşan Togan Tokaç, rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve elemeleri geçerek adını ana tabloya yazdırdı. Tokaç, turnuvanın ilk turunda, gençler dünya 1 numarası ABD'li Bruno Kuzuhara ile eşleşti.



Turnuvaya ana tablodan katılan diğer milli sporcu Ayşegül Mert ise tek kadınlar ilk turda Büyük Britanyalı Ranah Akua Stoiber ile karşılaşacak.





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