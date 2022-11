TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan sporculara teşekkür

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünya pistlerinde bizi layığıyla temsil edip, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın önemli pistlerinde milyonların önünde dalgalandırdıkları için milli sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 sezonunun milli motosikletçiler için rekabetçi geçtiğini söyledi.



Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun sezon sonu derecelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Uçar, "Hedefimiz tabii ki şampiyonluklar kazanmaktı ama yine de yıl sonu ödül kürsüsünde yer almaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Uçar, başta sporculara destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile sezon boyunca bir ağabey gibi onlarla ilgilenen TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Dünya pistlerinde bizi layığıyla temsil edip, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın önemli pistlerinde milyonların önünde dalgalandırdıkları için milli sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Milli sporcularımız, her yarışta başa baş mücadele verdi ve yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmedi. Her hafta sonu birbirinden zorlu, inanılmaz yarışları bizlere izletti. Şu an motor sporları alanında bir tarz sahibiyiz. Herkes bir Toprak, Can, Bahattin ve Deniz gibi motosiklet sürmek istiyor. Artık beğenilen, taklit edilen hatta çocuk ve gençlerin hayallerini süsleyen milli kahramanlara sahibiz."





