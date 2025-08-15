15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Tire 2021 FK'den çifte hamle!

Tire 2021 FK, kaleci Siraç Tüfekçi ve stoper Serkan Yeşilyurt'u renklerine bağladı.

calendar 15 Ağustos 2025 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire 2021 FK'den çifte hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 Futbol Kulübü iki transfer birden yaptı.

Tire 2021, Kahramanmaraşspor'dan ayrılan kaleci Siraç Tüfekçi ve Turgutluspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u renklerine bağladı. 23 yaşındaki Siraç daha önce Pendikspor, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FSK kadrolarında da yer alıp geçen sezon 3 maçta görev yaptı. Daha önce Bölgesel Amatör Lig'de Çınar Belediye, Sivaslı Belediye ve İzmirspor'da oynayan 23 yaşındaki Serkan, geçen sezon 3'üncü Lig'de 27 maçta görev yaptı.

Geçen yıl Tire 2021 FK forması giyen stoper Recep Kara ise Kestel Çilekspor'a imza attı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.