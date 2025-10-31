31 Ekim
Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Wizards'ı yendi

NBA'de Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 yendi.

NBA'de 4 maç yapıldı. Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Wizards'ı 19 sayı farkla mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim olurken Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

Thunder, bu sonuçla altıncı maçından da galip ayrılırken Wizards ise beşinci maçında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

- Bucks, sahasında Warriors'u yendi

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etti.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks'ın yıldız oyuncusu Ryan Rollins, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Myles Turner 17, Cole Anthony 16 ve Gary Trent ise 13 sayı üretti.

Warriors'ta Jimmy Butler, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Stephen Curry 27 ve Jonathan Kuminga ise 24 sayıyla oynadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
