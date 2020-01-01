Thomas: "Michael Jordan benim rakibim değildi"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile rekabeti hakkında konuştu ve Jordan'ın "rakibi olmadığını" söyledi.



Jordan ve Thomas arasındaki anlaşmazlık, "The Last Dance" belgeselinin ESPN'de gösterilmesinden bu yana, geçtiğimiz haftalarda yeniden alevlenmişti. Jordan, NBA hayranlarına Thomas'a karşı kin tuttuğunu hatırlatmıştı.



Thomas, Jordan'ın kendisiyle ilgili ifadelerine hep cevap ermişti. Cevap verdikleri arasında, MJ'in kendisinin yeteneğine saygı duyduğunu ve onu şimdiye kadar ikinci en iyi ikinci NBA point guardı olarak gördüğünü, fakat yine de nefret ettiğine dair yorumu da dahildi.



Thomas, Pistons ekibinin Larry Bird'ün Boston Celtics'ini ve Magic Johnson'ın "Showtime" Los Angeles Lakers'ını, Jordan'ın Bulls'undan daha daha fazla ölçüt aldığını savundu:



"Hepimiz genç ve sağlıklıyken - 84'den 90'a kadar - rakamlar kendileri adına konuşuyor. O cidden benim rakibim değildi. Rakiplerim Bird ve Magic'ti. Celtics'i yakalamaya, Lakers'ı yakalamaya çalışıyordum. O zamanlar Chicago ve o sırada Jordan, 84 ila 90 arasında, benim bilek ameliyatımdan önce, benim rakibim değildi."



Thomas'ın Pistons ekibi, Celtics ile bu zaman aralığında üç kez, Lakers ile de NBA Finalleri'nde iki kez oynamıştı. 1988-1991 yılları arasında da dört kez üst üste playofflarda Chicago ile karşılaşmışlardı.



