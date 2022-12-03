TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray Kulübü ile devam etti.



Daha önce Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon ve Altınordu kulüplerini ziyaret eden Mehmet Büyükekşi, bugün de Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında sarı kırmızılı yöneticilerden bilgi aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.





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