Tekvandoda millilerden 4 madalya

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Yusuf Badem gümüş, Mümüne Nur Göz bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, organizasyonu 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tekvandoda millilerden 4 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 14:27
Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Organizasyonun son gününde erkekler 59 kiloda Yusuf Badem gümüş, kadınlar 55 kiloda Mümüne Nur Göz bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada daha önce kadınlar 44 kiloda Rüveyda Nur Evin ve 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar bronz madalya almıştı. Türkiye, böylece şampiyonayı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery