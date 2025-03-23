Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Tenis Takımı Avrupa elemelerinde finalde

Manavgat'ta 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takım Kupası Avrupa elemelerinde, A Milli Kadın Takımı, finale yükseldi.



Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü Canan Pulat'ın yaptığı Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Takımı kadrosunda, Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit yer alıyor. 15 ülkeden 21 takımdan 60 sporcunun mücadelesine sahne olan Avrupa elemelerinde ay-yıldızlılar Litvanya ve Avusturya'nın ardından İsveç'i de 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Milliler, 6-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ali Bey Hotels Manavgat'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası Finalleri'ne yükselmek için pazar 10.00'da başlayacak karşılaşmalarda İsviçre ile karşılaşacak.



İsveç serisinde Elfida Algit, Sanna Klindt'e 3-6, 5-7 mağlup oldu. Serinin ikinci maçında Zeliha Aksak, Emma Gjerseth'i 7-6, 6-3 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın skoru belirleyecek çiftler maçında Zeliha Aksak/Ebru Sulak ikilisi Sanna Klindt/Emma Gjerseth çiftini 6-0, 6-3 yenerek Türkiye'yi finallere taşıdı.



