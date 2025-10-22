22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Tedesco'nun Stuttgart planı: "Kontrol, hız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Stuttgart maçı taktiği belli oldu. İşte detaylar...

calendar 22 Ekim 2025 09:05
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun Stuttgart planı: 'Kontrol, hız!'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçının oyun planını belirledi.

Avrupa Ligi'nde perşembe günü seyircisinin önünde karşılaşacağı Alman ekip karşısında 3 puan isteyen Tedesco, taktik tahtasına "Kontrollü oyun ve hızlı hücum" başlıkları attı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'nun talimatlarıyla maça kontrollü bir oyunla başlayacak.

Rakibin presini kırıp onları ikinci bölgede karşılayacak olan Fenerbahçe'de atılan uzun paslarla Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri topla buluşacak.

İtalyan teknik adam, bu taktikle galip gelmeyi hedefliyor.  

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
