TBF; sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.



TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu.



Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.



