TBF; sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne hayatını kaybeden milli basketbolcu ilkan Karaman'ın adı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise hayatını kaybeden milli basketbolcu Asım Pars'ın adı verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TBF; sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi
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14 Ekim 2024 16:28
Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.

TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu.

Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.

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