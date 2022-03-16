Taylan Antalyalı'dan Barcelona yorumu: Turu geçersek...

Galatasaray'ın Barcelona ile Nef Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi Taylan Antalyalı basın toplantısında açıklama yaptı.



İşte Taylan Antalyalı'nın açıklamaları;



"Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.



"BU TURDA HER TAKIM GÜÇLÜ"



Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var.



"GÖREV BÖLGEMDEN MEMNUNUM"



Galatasaray'da üçüncü senem. Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum."





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