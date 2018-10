Taha Akgül, yeniden 'Dünya Şampiyonluğu' dedi

"Bir şekilde karşılaşacağız gibi"

Milli güreşçi Taha Akgül,unvanını geri almayı hedefliyor.Olimpiyat şampiyonu Taha, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20 Ekim Cumartesi günü başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha, özellikle rakibinin aşırı sevincinin kendisini çok hırslandırdığını söyledi.Dağıstan'da bu yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Petriashvili'yi mağlup ederek altın madalya kazandığına işaret eden Taha, "Maç rövanşını aldık ama dünya şampiyonu unvanını tekrar almamız gerekiyor. İyi çalıştım. Allah çalışana nasip eder. Burada da kim daha fazla çalıştıysa ona nasip edecek. İnşallah, o yine biz oluruz." diye konuştu.Taha, Dünya Şampiyonası öncesi yurt dışı kamplarına ağırlık verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Öncelikle ABD kampı bize çok faydalı oldu. Avrupa Şampiyonası öncesinde de yine ABD'ye gitmiş ve olimpiyat şampiyonu Kyle Snyder ile ikili kamp yapmıştık. Çünkü partner konusunda Türkiye'de biraz sıkıntılarım var. Bunu artık yurt dışı kamplarıyla aşma yoluna gittik. ABD dönüşü Azerbaycan kampımız oldu. Orada ikili kamp yaptık. Azerbaycan'da Dağıstanlı çok iyi sporcular var. Onlarla güreş antrenmanı yapma fırsatı buldum. Hem ABD hem de Azerbaycan'da kendi ayarımda iyi rakiplerle güreş antrenmanı yapma fırsatı buldum. Bunun bana çok faydası oldu."Azerbaycan dönüşü Düzce'de Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde özel kamp yaptıklarını anlatan Taha, "Burada sürekli kondisyon ve kuvvet antrenmanları yaptık, mindere fazla girmedik. Elmadağ'daki son kampımız ise tamamen güreş antrenmanları üzerine, prova üzerine oldu. O şekilde hazırlık sürecini tamamladık." ifadelerini kullandı."Dünya Şampiyonası'na hazırız." diyen Taha Akgül, "Gerisi takdiri ilahi. Geçen sene kaybettiğimiz bir final vardı. Bu sene yine aynı rakiplerim olacak. En iyi rakiplerimden biri Gürcü sporcu Petriashvili. İlk tur, ikinci tur, final farketmiyor, bir şekilde karşılacağız gibi görünüyor." şeklinde görüş belirtti.Taha, kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Hedefim üçüncü kez dünya şampiyonu olup kemeri ülkeme yeniden getirmek. Her girdiğim müsabakada altın madalyayı hedeflerim. Burada da öyle olacak. Dediğim gibi rakip, kura farketmiyor. Şampiyonluk için tüm rakipleri yenmek zorundayız. İnşallah burada da öyle olacak. Bütün rakiplerime üstünlük sağlayıp olimpiyatlardan önceki son Dünya Şampiyonası'na favori olarak girmek istiyorum. Çünkü seneye daha önemli bir şampiyona olacak, olimpiyat kalifikasyonları başlayacak. Olimpiyatlar yaklaşıyor, hedefimiz 2020. Bunlar da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tamamen hazırlığı."Petriashvili'ye kaybettiği Dünya Şampiyonası finalinin ardından bir yıllık sürecin hızlı geçtiğini dile getiren Taha, "Özellikle kaybettiğim o maçı tekrar kazanmak için Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Çünkü Gürcü sporcu maçtan sonra biraz sevincini abartmıştı. Çok hırslanmıştım. Rakibimi final müsabakasında yenmek, rövanşı almak nasip oldu." ifadelerini kullandı.Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde de derece elde etmek istediklerine değindi.Şampiyonada seribaşı sisteminin uygulandığını hatırlatan Taha, "Takımımızın durumu çok iyi. Özellikle Fatih Erdin ve Selahattin Kılıçsallayan, turnuvalarda topladıkları puanlarla seri başı oldu. 'Onların madalya şansı fazla' diyebilirim. Takımımızdan ben iyi şeyler bekliyorum. Genç bir takım. Güçlü bir ekip var burada. Serbest takımın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Her yerde zaten başarılı oluyoruz. Takım olarak ilk üçe giriyoruz. Burada da öyle olacağını düşünüyorum. Takım halinde ilk üçte, dörtte oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Kariyerinde 6 Avrupa, 2 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurguladı.Taha, efsaneler arasına girmek istediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Hedefim yine 2020'de olimpiyat şampiyonluğu. İkinci kez inşallah nasip olacak. Orası benim için en büyük hedef. Olimpiyat şampiyonluğu herkesin hayalidir. Ben onu başardım ama şu an bile burada fedakarlık yapıyorsam bu tamamen benim istememle, hayalimle alakalı. Şu an dahi güreşi bıraksam, zaten tarihe geçmiş bir sporcuyum. 100 sene sonra bile tarih kitapları açıldığında ismim görülecek. Bunu 26-27 yaşlarında başarmış bir sporcuyum ama hedefim efsane olabilmek."