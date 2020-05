Taffarel'den Alex Telles iddiası

Galatasaray'ın ve dünya futbolunun efsanelerinden Claudio Taffarel, Avrupa'da büyük bir takıma transfer olması beklenen bir başka eski Galatasaraylı Alex Telles hakkındaki görüşlerini paylaştı.Ülkesinde SporTV'ye değerlendirmelerde bulunan Taffarel, yıldız oyuncunun üst düzeyde bir rekabete hazır olduğunu belirtti.Telles'e ilişkin övgü dolu ifadeler kullanan Taffarel, "Telles, her yıl gelişim gösteren mükemmel bir oyuncu. Porto'ya gitmesi gelişimi adına önemliydi. Galatasaray'a geldiğinde ve sonrasında tam olgunlaşmamışken Inter'e gittiğinde henüz daha çok gençti. Son derece ciddi, çalışmayı seven, rafine bir tekniğe sahip, toplara çok iyi vurabilen bir oyuncu. Her zaman savunmacı yönünü daha fazla geliştirmesi gerektiğini söyledim. Onun dışında nasıl skora etki edeceği ve iyi ortalar yapacağı konusunda kendini geliştirdi. Şimdi şüphe yok ki herhangi bir üst düzey mücadeleye hazır" ifadelerini kullandı.