Suudi Arabistan'dan Muleka'ya teklif!

Beşiktaş, Jackson Muleka için Suudi Arabistan'dan resmi teklif aldı.
MULEKA İÇİN RESMİ TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.
Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 79 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
MULEKA İÇİN RESMİ TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.
Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 79 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
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