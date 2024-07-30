Suudi Arabistan'dan Muleka'ya teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Jackson Muleka için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Suudi Arabistan'dan Muleka'ya teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2024 18:06
Beşiktaş, Jackson Muleka için Suudi Arabistan'dan resmi teklif aldı.

MULEKA İÇİN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.

Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 79 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery