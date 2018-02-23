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Sürat pateninde altın madalyayı Hollandalı Kjeld Nuis kaptı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sürat pateninde erkekler 1000 metre finalini kazanan Hollandalı Nuis, altın madalya elde etti.

Kaynak: AA
Sürat pateninde altın madalyayı Hollandalı Kjeld Nuis kaptı
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23 Şubat 2018 15:13
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler sürat pateni 1000 metrede altın madalyayı, Hollandalı Kjeld Nuis kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, sürat pateni branşında erkekler 1000 metre finali yapıldı.

Hollandalı Nuis, 1.07.95'lik derecesiyle finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. 1.07.99'luk süresiyle müsabakada ikinci sırayı alan Norveçli Havard Lorentzen gümüş, 1.08.22 ile üçüncülük elde eden Güney Koreli Kim Tae-Yun ise bronz madalya elde etti.

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