Süper Lig'in ikinci yarısı sessiz başladı!

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Karagümrük'ü konuk etti.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Karagümrük'ün 7. dakikada Fabio Borini'yle bulduğu gol, VAR değerlendirmesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Karagümrük, 31 puanla 8. sırada yer aldı. Son 2 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer buldu.



Karagümrük, gelcek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde top, altı pas içerisinde kafalardan sekerek Adem Büyük'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden çektiği sert şutta kaleci Aykut Özer uzanarak topu güçlükle kontrol etti.



6. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndiaye ceza alanına girer girmez içeri çevirdi. Sobiech'in dokunamadığı topla arka direkte buluşan Borini, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



22. dakikada Roco'nun Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderdiği topa Sobiech yükseldi vurdu, top Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top, auta gitti.



33. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sobiech kaleyi düşündü ancak kaleci Abdulsamed Damlu, gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada gelişen konuk ekip atağında Bertolacci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Sobiech'den önce davranan kaleci Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağın sahibi oldu.



55. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, ceza sahasında oluşan karambolde, konuk ekip oyuncuları kaleyi yokladı. Savunma oyuncularından dönen topu ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda önünde bulan Biglia'nın şutunu Abdulsamed Damlu, sola yatarak uzaklaştırdı.



66. dakikada Fatih Karagümrük'ün gol pozisyonuna ev sahibi ekibin kalecisi Abdulsamed Damlu, bir kez daha izin vermedi. Biglia'nın ceza alanına doldurduğu top Abdulsamed'den döndü. Topu karşılayan Ndao, yine genç kaleciye takıldı.



74. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin uzun topuna hareketlenen Fofana, kendi götürdüğü topla ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağ direğinden az farkla auta gitti.



