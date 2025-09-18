Süper Lig'de haftanın golü El Bilal Toure'den!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında atılan en güzel gol belli oldu.
Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş'a beraberliği getiren El Bilal Toure'nin golü, haftanın golü seçildi.
İŞTE MALİLİ GOLCÜNÜN ATTIĞI O GOL:
⚫️⚪️ Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin Başakşehir'e attığı gol, Süper Lig'de 5. haftanın en güzel golü seçildi.pic.twitter.com/7yAY1bbOHM
