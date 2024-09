Süper Lig'de 159 transfer

Takım



Transfer sayısı



Gaziantep FK



17



Konyaspor



16



Bodrum FK



13



Göztepe



13



Trabzonspor



13



Eyüpspor



11



Antalyaspor



10



Çaykur Rizespor



10



Alanyaspor



8



Beşiktaş



8



Sivasspor



8



Fenerbahçe



7



Hatayspor



7



Başakşehir



6



Galatasaray



6



Kasımpaşa



6





Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.Ligde 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 16 kulüp, 159 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Kulüpler, yurt içinden 58, yurt dışından 101 olmak üzere toplamda 159 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor transfer yapamadı.Trabzonspor, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyu da yurt dışından getirirken Kasımpaşa da yaptığı 6 transferi başka ülkelerden gerçekleştirdi.Ligde yurt dışından en az transfer yapan ekip Eyüpspor oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 10'unu Türkiye'deki başka kulüplerden transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Gaziantep FK oldu.Kırmızı-siyahlı takım, 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Gaziantep FK'nın ardından 16 oyuncu alan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla transfer yapan ikinci ekip oldu.Trabzonspor, Bodrum FK ve Göztepe ise 13'er takviyeyle, bu iki takımı takip etti.: Bruno Viana (Coritiba), Kenan Kodro (Ferencvaros), Deian Sorescu (Rakow), Kacper Kozlowski (Brighton), Quentin Daubin (Caen), Enric Saborit (Maccabi Tel Aviv), Godfrey Bitok Stephen (Diosgyör), Sokratis Dioudis (Zaglebie Lubin), Cyril Mandouki (Paris FC), Christopher Lungoyi (Juventus Next Gen.), Badou Ndiaye (Pendikspor), David Okere (Cremonese), Ogün Özçiçek (Yeni Malatyaspor), Eren Erdoğan (Altay), Emre Taşdemir (Pendikspor), Ali Mevran Ablak (Osmaniyespor FK), Halil Dervişoğlu (Galatasaray-kiralık)Marko Jevtovic (Gaziantep FK), Danijel Alexic (RAMS Başakşehir), Nikola Boranijasevic (Zürih), Josip Calusic (FK TSC), Pedrinho (CSKA 1948), Riechedly Bazoer (AZ Alkmaar), Hamidou Keyta (Karabağ), Umut Nayir (Fenerbahçe), Melih İbrahimoğlu (Egnatia), Melih Bostan (Fenerbahçe), Rıdvan Dönmez (Somaspor), Yavuz Aygün (Alanyaspor), Ufuk Akyol (Antalyaspor), Tunahan Taşçı (Fortuna Sittard), Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Blaz Kramer (Legia Varşova)Muhammed Cham (Clermont), Pedro Malheiro (Boavista), Simon Banza (Braga), Arseni Batahov (Zorya Luhansk), Denis Draguş (Standard Liege), Stefan Savic (Atletico Madrid), Borna Barisic (Rangers), John Lundstram (Rangers), Anthony Nwakaeme (Al Fahya), Serdar Saatçı (Braga), Ozan Tufan (Hull City), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Cihan Çanak (Standard Liege)Zdravko Dimitrov (Levski Sofya), Gabriel Obekpa (Mladost), Christophe Herelle (Metz), Fredy (Eyüpspor), Taulant Seferi (Vorskla Poltava), George Puşcaş (Cenova), Arlind Ajeti (CFR Cluj), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Seçkin Batuhan Fırıncı (Tuzlaspor), Murat Sipahioğlu (Hacettepe 1945), Enes Eğrüce (Altay), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Taylan Antalyalı (Galatasaray-kiralık)Kuryu Matsuki (Southampton), Djalma Silva (AEL Limassol), Novatus Miroshi (Zulte-Waragem), Isaac Solet (Slavia Sofia), Malcom Bokele (Bordeaux), Mateusz Lis (Southampton), Victor Hugo (Flamengo), Juan (Southampton), Nazım Sangare (Fatih Karagümrük), Koray Günter (Hellas Verona), Ekrem Kılıçarslan (Keçiörengücü), Emircan Seçgin (İskenderunspor), David Datro Fofana (Chelsea)Anastasios Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü), Mame Thiam (Pendikspor), Fredrik Midtsjo (Pendikspor), Leo Dubois (Galatasaray), Jonjo Shelvey (Çaykur Rizespor), Ruben Vezo (Olympiakos), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Umut Meraş (Beşiktaş), Dorukhan Toköz (Adana Demirspor), Tayfur Bingöl (Beşiktaş-kiralık), Emre Mor (Fenerbahçe-kiralık)Thalisson (CFR Cluj), Braian Samudio (Toluca), Moussa Djenepo (Standard Liege), Adolfo Gaich (CSKA Moskova), Andros Townsend (Luton), Kenan Piric (AEK Larnaca), Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor), Abdullah Yiğiter (Atakaş Hatayspor), Emrecan Uzunhan (Beşiktaş-kiralık), Abdurrahim Dursun (MKE Ankaragücü)Muhamed Buljubasic (Sarajevo), Ioannis Papanikolaou (Rakow), Ali Sowe (Rostov), Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş-kiralık), Ivo Grbic (Sheffield United), Vaclav Jurecka (Slavia Prag), Emrecan Bulut (Beşiktaş), Efe Geçim (Kırklarelispor), Rachid Ghezzal (Beşiktaş), Ayberk Karapo (Manisa FK-Kiralık)Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Paulista (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica), Felix Uduokhai (Augsburg), Cher Ndour (PSG), Joao Mario (Benfica), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Can Keleş (Fatih Karagümrük)Gaius Makouta (Boavista), Juan Christian (Vila Nova), Rony Lopes (Braga), Ui-jo Hwang (Nottingham), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Bera Çeken (Sandhausen 19 Yaş Altı), Mert Bayram (Altınordu), Yusuf Kurt (Karaziyaret)Samuel Moutoussamy (Nantes), Uros Radakovic (MKE Ankaragücü), Keita Balde (Spartak Moskova), Alex Pritchard (Birmingham), Jan Bieganski (Lechia Gdansk), Noah Sonko Sundberg (Ludogorets), Bekir Tukaç Böke (Denizlispor), Garry Rodrigues (MKE Ankaragücü)Youssef En-Nesyri (Sevilla), Allan Saint-Maximin (Al-Ahli), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Filip Kostic (Juventus), Cenk Tosun (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Alanyaspor), Levent Mercan (Fatih Karagümrük)Francisco Calvo (Juarez), Jonathan Okoronkwo (Krasnodar), Funsho Bamgboye (Rapid Bükreş), Lamine Diack (Nantes), Bilal Boutobba (Clermont), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Berkay İrşad Göç (Kabadüz Belediyespor)Jerome Opoku (Arouca), Ousseynou Ba (Olympiakos), Matchoi Djalo (Paços Ferreira), Miguel Crespo (Fenerbahçe), Berat Ayberk Özdemir (Al-Ittifaq), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart)Gabriel Sara (Norwich), Elias Jelert (Kopenhag), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Victor Osimhen (Napoli), İsmail Jacobs (Monaco), Roland Sallai (Feriburg)Jhon Espinoza (Lugano), Cafu (Roterdam), Kevin Rodriguez (Al Qadsiah), Nicholas Opoku (Amiens), Josip Brekalo (Fiorentina), Antonin Barak (Fiorentina)