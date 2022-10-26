Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2022 15:35
Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray - Alanyaspor maçındaki performansı tepkilere neden olan Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.

İşte haftanın maçlarında görev yapacak hakemler:

Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
MKE Ankaragücü Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ