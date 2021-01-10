Stjepan Tomas: 'Son dakikada bir puan çok önemli'

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Çok pozisyon ürettik ama maalesef atamadık. Son dakikada bir puan önemli." dedi.



Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ve erken gol yediklerini belirtti.



İkinci devrede değişikliklerle reaksiyon gösterdiklerini kaydeden Tomas, "İkinci yarı 15 dakika baskılı başlayarak pozisyon ürettik. Erken gol bulsak farklı olabilirdi. Çok pozisyon ürettik ama maalesef atamadık. Son dakikada bir puan önemli." diye konuştu.



Savunmada oyun kurmak istediklerini aktaran Tomas, "Maalesef bugün oyun kuramadık. İkinci devre oynanan oyundan memnunum. İleri doğru iyi oynadık. Sadece gol atmayı başaramadık." ifadelerini kullandı.



