Steve Bruce: "Ailem hasta olduğumu düşünmeye başladı"

Newcastle United menajeri Steve Bruce, tüm baskılara rağmen istifa etmediği için ailesi tarafından hasta olarak görüldüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Steve Bruce: 'Ailem hasta olduğumu düşünmeye başladı'
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17 Eylül 2021 09:16
Newcastle United'ın menajeri Steve Bruce, onca zor günlere rağmen Newcastle United'ı bırakmayı hiç düşünmediğini ve bu nedenle ailesinin akıl sağlığından şüğhe ettiğini söyledi.

Bruce The Times'a yaptığı açıklamada, "Ailem hasta olduğumu düşünmeye başladı. Ben zorluklar karşısında pes edip ayrılmayı hiç bir zaman düşünebilen birisi değilim. Kendime hiç 'Oh, çok baskı var hemen ayrılmalısın Steve' demiyorum" diye konuştu.

Yaşanan kaoslarda görevden kaçma alışkanlığı edinmediğini belirten Steve Bruce, Newcastle United'ın zirveye oynayan bir takım olmasını istediğini ve bunu başarana kadar görevinden ayrılmayı düşünmediğimi söyledi.


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