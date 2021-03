Stephen A.: "Lillard'ın, New York Knicks'te oynaması gerekiyor!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın New York Knicks gibi büyük bir pazarda bulunması gerektiğini söyledi.



Yıllarca süren vasat altı performansların ardından, Knicks bu sezon işleri tersine döndürmeyi başardı 19-18'lik derecesiyle Doğu'da 5'inci sırayı kaptı. Yeni başarılarıyla New York ekibi, kendisini farklı takımlara gitmeye bakan yıldızların radarına geri koydu.



"Stephen A.'s World" segmentinde konuşan Smith'e göre, NYC, Portland yıldızı Lillard için mükemmel bir yuva olabilir:



"Keşke başka bir pazarda olsaydı. Damian Lillard'ın her gece ortaya koyduğu muazzam işleri görmekten alıkonuluyoruz. Büyük bir pazarda oynasaydı, All-Star maçında ilk beş başlardı. Bunun doğru olduğunu sizler de biliyorsunuz. Dame'in büyük bir pazarda olması gerekiyor... benim Knicks'im gibi. Örnek olarak buna ne dersiniz?



Nasıl olur da New York'ta olamaz? Knicks forması ona ne de yakışırdı. Her gece ünlülerin önünde, TV'nin en çok izlendiği saatlerde oldukça iyi görünürdü."