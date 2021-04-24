Spotify'ın kurucusu Arsenal'e talip oldu!

Süper Lig projesine verdiği destek nedeniyle kulüp sahibi Stan Kroenke ile taraftarın arasının açılmasının yankıları sürüyor.



Arsenal taraftarları Kroenke aleyhinde düşüncelerini belirtirken kulübe sürpriz bir talip ortaya çıktı. Dünyanın en büyük müzik dinleme platformu haline gelen Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Arsenal'i alabileceğini söyledi.



İsveçli milyarder Daniel Ek sosyal medya paylaşımında, "Küçüklüğümden beri Arsenal'i desteklerim. Eğer Kroenke kulübü satmayı düşünüyorsa ben de talip olacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Bilindiği gibi Stan Kroenke, taraftarlar arasında kulübe zarar verdiği ve kulübü daha vizyoner milyarderlere devretmesi gerektiği konusunda yoğun çaba sarf ediyor.



Stan Kroenke'nin oğlu Josh yaptığı açıklamada, "Arsenal kulübü satılık değil! Bizden bağımsız güçler tarafından bir durumun içine sokulmaya çalışıldık. Bana şüpheyle yaklaşabilirsiniz ama kulübümüzün taraftarları ile yoğun bir ilişkisi var. Biz bu kulübü satmayı düşünmüyoruz ve daha iyi olmak için çabalamak istiyoruz" diye konuşmuştu.



