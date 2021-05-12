Sporting 19 yıl sonra şampiyon oldu

Sporting Lizbon, ligin bitimine 2 maç kala 19 yıllık aranın ardından namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sporting 19 yıl sonra şampiyon oldu
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12 Mayıs 2021 03:34
Portekiz Ligi'nde sezonun bitmesine 2 maç kala ipi göğüsleyen Sporting oldu.

Tam 19 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan Sporting, sezonun bitiminde 2 hafta kala en yakın rakibi Porto'ya 8 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı. 19. kez Portekiz Şampiyonluğu ünvanına kavuşan Sporting'de futbolcular Boavista maçı sonrasında zaferi doyasıya kutladı.

Sporting'de Trabzonspor ile yollarını ayıran Joao Pereira da 37 yaşında şampiyonluk yaşamış oldu.


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