Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard'ın antrenman kampından önce Miami Heat'e takas edilebileceği öne sürüldü.



Andscape'den Marc J. Spears, Lillard'ın dahil olduğu uzun süredir beklenen takasın, antrenman kampı dönemi başlamadan önce gerçekleşebileceğini iddia etti.



Lillard iki aydan fazla bir süre önce Heat'e takas edilme arzusunu dile getirerek, Trail Blazers'la 11 yıllık birlikteliğinin sonunu getirme kararı aldığını duyurmuştu.



Şu an itibariyle ise Portland ve Miami arasındaki takas müzakereleri henüz karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmamıştı ve bu da bir çıkmaza yol açmıştı.



Ancak Spears, Lillard'ın antrenman kampı döneminden önce takas edilip edilemeyeceğine dair yakın zamanda yapılan bir tartışma sırasında, kendinden emin bir şekilde şu yanıtı verdi:



"Evet. Tahminim bu yönde. Düşüncem değişmedi."



Blazers genel menajeri Joe Cronin, geçtiğimiz Temmuz ayında Lillard takasının "aylar sürebileceğini" belirtmişti.



