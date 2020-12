Türkiye Kupası 5. Turu'nda son şampiyon Trabzonspor'un evinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda Trabzonspor büyük bir şok yaşamak üzereyken, uzatma dakikalarında atılan gol ile normal süre 2-2 sona erdi. 120 dakikası 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarını Adana Demirspor 4-3 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.Adana Demirspor'a iki kez üstünlüğü getiren goller 47. dakikada Yunus Akgün ile 79. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 55 ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo kaydetti. Trabzonspor'da 90+9. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına gelen Lewis Baker, kaleci Vedat'ı geçemedi. Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartını gören Rassoul da oyun dışında kaldı ve Adana Demirspor uzatma bölümünü 10 kişi oynadı.Trabzonspor'da Baker, Marlon ve Flavio hata yapmadı; Abdülkadir Parmak, Vitor Hugo kaçırdı, Adana Demirspor'da ise penaltılarda Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz Gökhan İnler ve Tayyib golü attı, Pa Dibba ağları bulamadı.Trabzonspor böylece, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyette kaldı. Yeni hocasıyla ligde 2 beraberliği de olan bordo-mavililer, geçen sene şampiyonlukla sonuçlandırdığı Türkiye Kupası macerasını bu sefer son 32'de tamamladı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.Avcı, geçen hafta ligde 0-0 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.Bordo-mavili takımın teknik adamı, Uğurcan Çakır, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Flavio ve Plaza'ya görev verdi.Karadeniz ekibinde Uğurcan, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 oyuncu kadroda yer almadı.Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şu ana kadar sadece iki maçta 6 dakika süre alan Stiven Plaza, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili formayla 11'de sahaya çıktı.Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maç oynadı.Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper oyuncularını değiştirmedi.Karadeniz ekibinin savunmasında Edgar Ie ile Vitor Hugo görev yaparken, Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini kulübede yer aldı.47. dakikada Adana Demirspor, golu buldu. Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki, topu içeriye çıkardı. Altı pas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-155. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Baker'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, yere çarpan top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelere gitti: 1-179. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Dibba'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde son çizgide topu kontrol eden Semih Güler, meşin yuvarlağı Mehmet Akyüz'e çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-290+2. dakikada Trabzonspor, tekrar eşitliği sağladı. Baker'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo, yine kafa vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-290+6. dakikada Baker'in ceza alanı çizgisi önünde topuk pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, Chedjou, tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Çetin, penaltı noktasını gösterdi.90+9. dakikada Baker, kullandığı penaltı atışında kaleci Vedat Karakuş, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çıkarmayı başardı ve maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı.Medical ParkAlper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayErce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 Yunus Akgün), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90+2 Vitor Hugo (Trabzonspor)Dk. 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Semih Güler, Dk. 90+5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)