Somaspor'da son saniye mutluluğu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90+10'uncu dakikada Kenan Fakılı'ın attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenen Somaspor, büyük sevinç yaşadı.
Bu maç öncesinde üst üste Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor müsabakalarını kaybeden siyah-beyazlılar, son saniye gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Beyoğlu karşısında 2 kez yenik duruma düştük. Son 10 dakika 9 kişi kaldık. Buna rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç çıkış maçımız olacak. Artık seri yakalamak istiyoruz" dedi.
Bu maç öncesinde üst üste Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor müsabakalarını kaybeden siyah-beyazlılar, son saniye gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Beyoğlu karşısında 2 kez yenik duruma düştük. Son 10 dakika 9 kişi kaldık. Buna rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç çıkış maçımız olacak. Artık seri yakalamak istiyoruz" dedi.