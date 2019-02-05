Smacın kralı Vince Carter'dan smaç tavsiyeleri!

NBA Smaç Yarışmaları tarihinde ayrı bir yere sahip olan 'Air Canada' Vince Carter, The Undefeated'a smaç yarışmalarıyla ilgili konuştu.



İşte Vince Carter'ın açıklamalarından satır başları:



"Artık smaç yarışmalarının tamamını izleyemiyorum, kısım kısım. Sosyal medya dışında, arkadaşlarım 'Şu smacı gördün mü?" diye yazıyor, oradan görüyorum. Zach LaVine ve Aaron Gordon'ın 2016'daki yarışmasının birazını izlemiştim."



"SMAÇLARI İZLEMEK BAZEN ZOR OLUYOR"



"2018'de Donovan Mitchell'ın smacına TV'de denk gemiştim. Çok eğlenceliydi. Kızım, "Baba, bu adam senin formanı giymiş." diyiip şaşırmıştı. Bütün smaçları görememiştim. Oturup o smaçları izlemek benim için bazen çok zor oluyor."



"ÇIKACAKSIN SMACINI YAPACAKSIN"



"Smaç yarışmasında bir şeyleri değiştirecek olsam, tıpkı eski günlerdeki gibi, sokak basketbolu tarzı yapardım. Çıkacaksın smacını yapacaksın. Sonra diğeri, sonra bir diğeri. Bence, son yıllardaki smaçlarda yapılan şovlar abartılıyor. Smaç yapanlar, kendi hünerlerini göstermeli. Başka objeleri ya da olayları öne çıkarmamalı. Çıkacaksın parkeye, smacını yapacaksın. Zaten, geçmişe bakarsanız smaç yarışmaları böyle doğmuştur. Sokakta da bu işe böyle olur."



