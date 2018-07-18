Slavia Prag Finans Direktörü Daniel Konrad, Çekya futbolu için bir rekor anlamına gelen Mahmoud Trezeguet transferinden resmi olarak vazgeçtiklerini açıkladı.
Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, artık resmi olarak Mahmoud Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon Euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır." ifadelerini kullandı.
2 gün önce de bir açıklama yapan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Trezguet'i uzun süredir izlediklerini ve transferini çok istediklerini belirtmişti.
SON ANDA TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ
Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve imza için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan vazgeçmişti.
ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TREZEGUET SÖZLERİ
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu İbrahim Mahmud Hassan'la (Trezeguet) temaslarının sürdüğünü 10 Temmuz'da dile getirerek, "Trezeguet hala gündemde. Konuşmaya devam ediyorum. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'dan çok değerli arkadaşım, ağabeyim Turgay Ciner'le konuyu bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu transfer döneminde onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
MAHMOUD TREZEGUET'İN KARİYERİ
El Ahly altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezguet, 2015 yazında önce 1 milyon Euro bedelle kiralanmış, bir yaz sonra 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Anderlecht'e transfer olmuştu. Mouscron ve Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Trezeguet'in bonservisi, ocak ayı içerisinde Kasımpaşa tarafından alınmıştı. Trezeguet, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 13 gol atıp 7 asist yaptı.
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Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, artık resmi olarak Mahmoud Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon Euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır." ifadelerini kullandı.
2 gün önce de bir açıklama yapan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Trezguet'i uzun süredir izlediklerini ve transferini çok istediklerini belirtmişti.
SON ANDA TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ
Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve imza için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan vazgeçmişti.
ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TREZEGUET SÖZLERİ
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu İbrahim Mahmud Hassan'la (Trezeguet) temaslarının sürdüğünü 10 Temmuz'da dile getirerek, "Trezeguet hala gündemde. Konuşmaya devam ediyorum. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'dan çok değerli arkadaşım, ağabeyim Turgay Ciner'le konuyu bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu transfer döneminde onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
MAHMOUD TREZEGUET'İN KARİYERİ
El Ahly altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezguet, 2015 yazında önce 1 milyon Euro bedelle kiralanmış, bir yaz sonra 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Anderlecht'e transfer olmuştu. Mouscron ve Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Trezeguet'in bonservisi, ocak ayı içerisinde Kasımpaşa tarafından alınmıştı. Trezeguet, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 13 gol atıp 7 asist yaptı.
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