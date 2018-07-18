SON ANDA TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TREZEGUET SÖZLERİ

MAHMOUD TREZEGUET'İN KARİYERİ

Slavia Prag Finans Direktörü Daniel Konrad, Çekya futbolu için bir rekor anlamına gelen Mahmoud Trezeguet transferinden resmi olarak vazgeçtiklerini açıkladı.Konrad, yaptığı açıklamada, "ifadelerini kullandı.2 gün önce de bir açıklama yapan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Trezguet'i uzun süredir izlediklerini ve transferini çok istediklerini belirtmişti.Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve imza için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan vazgeçmişti.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu İbrahim Mahmud Hassan'la (Trezeguet) temaslarının sürdüğünü 10 Temmuz'da dile getirerek, "Trezeguet hala gündemde. Konuşmaya devam ediyorum. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'dan çok değerli arkadaşım, ağabeyim Turgay Ciner'le konuyu bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu transfer döneminde onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.El Ahly altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezguet, 2015 yazında önce 1 milyon Euro bedelle kiralanmış, bir yaz sonra 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Anderlecht'e transfer olmuştu. Mouscron ve Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Trezeguet'in bonservisi, ocak ayı içerisinde Kasımpaşa tarafından alınmıştı. Trezeguet, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 13 gol atıp 7 asist yaptı.