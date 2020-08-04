Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2020 19:29
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Felix, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için