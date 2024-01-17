Sivasspor kombine fiyatlarında damping

EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında indirime gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor kombine fiyatlarında damping
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 13:19
 Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ikinci yarısında sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yüzde 50 indirime gidildiği belirtildi.

Açıklamada, indirimli kombinelerin bugünden itibaren satışa sunulduğu aktarıldı.

Yeni kombine fiyatları, VIP alt 1310, maraton alt C-D-E 872,5 lira, maraton üst C-D-E 872,5 kuruş, maraton alt A-B-F-G 655, maraton üst A-B-F-G 655, güney alt ve üst ile bayan VIP üst B 437,5 lira olarak açıklandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery