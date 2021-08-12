Sivasspor - Dinamo Batum maçı canlı olarak Tuttur'da

Sivasspor, Dinamo Batum'u UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Sivasspor galibiyetine 1,63'lük oran verilirken Dinamo Batum galibiyetine 4,60'lık oran bültende yer aldı. Beraberliğin oranına 3,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,62'lik oran belirlenirken 2,5 ALT ise 1,89'lık oranıyla yer aldı.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Sivasspor - Dinamo Batum mücadelesinde ilk golü Sivasspor'un atmasına 1,48'lik oran verilirken ilk golü Dinamo Batum'un atmasına ise 2,60'lık oran belirlendi. Maçta gol olmaz oranı ise 7,50.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,82'lik oranla bültende yer alırken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,68 olarka belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Sivasspor galibiyetine 1,63'lük oran verilirken Dinamo Batum galibiyetine 4,60'lık oran bültende yer aldı. Beraberliğin oranına 3,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,62'lik oran belirlenirken 2,5 ALT ise 1,89'lık oranıyla yer aldı.
SİVASSPOR - DINAMO BATUM MAÇI TUTTUR'DA! CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Sivasspor - Dinamo Batum mücadelesinde ilk golü Sivasspor'un atmasına 1,48'lik oran verilirken ilk golü Dinamo Batum'un atmasına ise 2,60'lık oran belirlendi. Maçta gol olmaz oranı ise 7,50.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,82'lik oranla bültende yer alırken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,68 olarka belirlendi.
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