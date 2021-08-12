Sivasspor - Dinamo Batum maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Sivasspor, sahasında Dinamo Batum'u ağırlıyor. Maça iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Sivasspor - Dinamo Batum maçı canlı olarak Tuttur'da
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12 Ağustos 2021 10:03
Sivasspor, Dinamo Batum'u UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Sivasspor galibiyetine 1,63'lük oran verilirken Dinamo Batum galibiyetine 4,60'lık oran bültende yer aldı. Beraberliğin oranına 3,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,62'lik oran belirlenirken 2,5 ALT ise 1,89'lık oranıyla yer aldı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Sivasspor - Dinamo Batum mücadelesinde ilk golü Sivasspor'un atmasına 1,48'lik oran verilirken ilk golü Dinamo Batum'un atmasına ise 2,60'lık oran belirlendi. Maçta gol olmaz oranı ise 7,50.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,82'lik oranla bültende yer alırken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,68 olarka belirlendi.



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