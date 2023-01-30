Sivasspor'da kritik maç öncesi 3 eksik

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında salı günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Murat Paluli, Clinton N'jie ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Murat Paluli, Clinton N'jie ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
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