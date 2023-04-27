Sivasspor'a Fenerbahçe öncesi iyi haber

Sivasspor'da sakatlıklarını atlatan Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş, Fenerbahçe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a Fenerbahçe öncesi iyi haber
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27 Nisan 2023 15:42
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş da takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor cuma günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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