Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Pendikspor'a 4-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Skor kimseyi yanıltmasın biz de goller atabilirdik ama fırsatları değerlendiremedik." dedi.



Kaloğlu, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, rakiplerini tebrik etti.



Ligin en güçlü takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini aktaran Kaloğlu, şöyle konuştu:



"Zihinsel ve fiziksel olarak bizden iyiydiler. Bugün zaman zaman iyi işler gösterdik. Maalesef son haftalardaki bireysel hatalarımızı yine yaptık. Bireysel hatalar, kırılganlık oluşturdu. Skor kimseyi yanıltmasın biz de goller atabilirdik ama fırsatları değerlendiremedik. Zihinsel anlamda kolay bir durumda değiliz. Oyuncularımızı hazırlamakta zorlanıyoruz ama devam edeceğiz."





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