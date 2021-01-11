Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki!

Fenerbahçe'nin Erzurumspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Sinan Gümüş, oyundan alınınca teknik direktör Erol Bulut'a kısa süreli tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki!
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11 Ocak 2021 17:33
Süper Lig'de Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Sinan Gümüş, teknik direktör Erol Bulut'un kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren Sinan Gümüş daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.



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