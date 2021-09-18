Sinan Gümüş geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.



GÖRÜŞME YAPACAK

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.



Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.



LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.



