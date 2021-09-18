Sinan Gümüş geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sinan Gümüş geri dönmek istiyor
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18 Eylül 2021 14:29
Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

GÖRÜŞME YAPACAK
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.

Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.

LİSANSI ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.


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