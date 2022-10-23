Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'u temsilen 18 kulüpten 80 sporcu katıldı.
Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:
Genç E
Kadınlar:
1- Damla Abdulrezzak
2- Azra Ceren Abuş
3- Duru Çuvalcı
Erkekler:
1- Muhammet Çukan
2- Kuzey Okan
3- Muhammet Mustafa Belir
Genç F
Kadınlar:
1- Işılay Defne Atlı
2- Erva Polat
3- İpek Sözen
Erkekler:
1- Yusuf Eren Abuş
2- Yargı Cem Dönerkaya
3- Muhammed Ali Esen
Genç G
Kadınlar:
1- Ahsen Büşra Alpartin
2- İpek Kılıç
3- Selen Nur Kumaş
Erkekler:
1- Musab Ali Alsaç
2- Demir Ata Gökşen
3- Emir Faruk Aktaş
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'u temsilen 18 kulüpten 80 sporcu katıldı.
Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:
Genç E
Kadınlar:
1- Damla Abdulrezzak
2- Azra Ceren Abuş
3- Duru Çuvalcı
Erkekler:
1- Muhammet Çukan
2- Kuzey Okan
3- Muhammet Mustafa Belir
Genç F
Kadınlar:
1- Işılay Defne Atlı
2- Erva Polat
3- İpek Sözen
Erkekler:
1- Yusuf Eren Abuş
2- Yargı Cem Dönerkaya
3- Muhammed Ali Esen
Genç G
Kadınlar:
1- Ahsen Büşra Alpartin
2- İpek Kılıç
3- Selen Nur Kumaş
Erkekler:
1- Musab Ali Alsaç
2- Demir Ata Gökşen
3- Emir Faruk Aktaş
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