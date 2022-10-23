Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları, Kocaeli'de sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları tamamlandı
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23 Ekim 2022 17:48
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'u temsilen 18 kulüpten 80 sporcu katıldı.

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

Genç E

Kadınlar:

1- Damla Abdulrezzak

2- Azra Ceren Abuş

3- Duru Çuvalcı

Erkekler:

1- Muhammet Çukan

2- Kuzey Okan

3- Muhammet Mustafa Belir

Genç F

Kadınlar:

1- Işılay Defne Atlı

2- Erva Polat

3- İpek Sözen

Erkekler:

1- Yusuf Eren Abuş

2- Yargı Cem Dönerkaya

3- Muhammed Ali Esen

Genç G

Kadınlar:

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- İpek Kılıç

3- Selen Nur Kumaş

Erkekler:

1- Musab Ali Alsaç

2- Demir Ata Gökşen

3- Emir Faruk Aktaş

 

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