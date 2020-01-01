Sharpe: "Doncic Afroamerikalı olsaydı, NBA'in odak noktası olurdu"

Basketbol analisti Shannon Sharpe, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic Afroamerikalı olsaydı, NBA'in asıl tartışma konusu olabileceğini söyledi.



Doncic, bu sezon Dallas için çılgın bir performans sergiliyor. Maç başına 29.0 sayı, 9.5 ribaund ve 8.9 asist ortalamaları ile genç yıldız, Mavericks'i Batı Konferansı tacı için sıkı şekilde yarışa sokma yolunda ilerliyor.



Ancak Luka Orlando'da işini yapmaya devam ederken (Milwaukee'ye karşı son galibiyetinde 36 sayı ve 19 asist), kendisinin manşetlerde yer alma sıklığı ve duyulan saygı seviyesi, kimilerine göre diğer NBA süperstarlarınınkiyle henüz eşleşebilmiş değil.



FOX Sports'un Undisputed programında konuşan Sharpe, bunun nedenini kendisine göre şöyle açıkladı:



"MVP ödülünü kazanacak. O kadar iyi bir oyuncu, çok sağlam. Adama hakkını vermek gerek. Ama şunu diyeyim mi, Skip Bayless? Luka Doncic Afroamerikalı olsaydı, NBA'in asıl tartışma konusu olurdu. Buna hiç şüphe yok."



