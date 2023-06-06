Serkan Asan: "Taraftarlarımızdan özür dileriz"

Trabzonsporlu Serkan Asan, 3-1 kaybedilen Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serkan Asan: 'Taraftarlarımızdan özür dileriz'
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06 Haziran 2023 22:45
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Serkan Asan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun süren sakatlığına değinen Serkan "11 başladığım için mutluyum. Sakatlığım uzun sürdü. Maçı kazanmak istiyorduk. Genç arkadaşlarımız tüm mücadelelerini verdiler. 2005-2006 doğumlu arkadaşlar vardı. Taraftarlarımız geldi, galibiyetle onları mutlu etmek istiyorduk. Onlardan özür diliyoruz. Gelecek sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp zirveye oynamak istiyoruz." dedi.
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