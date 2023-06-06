Serkan Asan: 'Taraftarlarımızdan özür dileriz'

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Serkan Asan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Uzun süren sakatlığına değinen Serkan "11 başladığım için mutluyum. Sakatlığım uzun sürdü. Maçı kazanmak istiyorduk. Genç arkadaşlarımız tüm mücadelelerini verdiler. 2005-2006 doğumlu arkadaşlar vardı. Taraftarlarımız geldi, galibiyetle onları mutlu etmek istiyorduk. Onlardan özür diliyoruz. Gelecek sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp zirveye oynamak istiyoruz." dedi.
Uzun süren sakatlığına değinen Serkan "11 başladığım için mutluyum. Sakatlığım uzun sürdü. Maçı kazanmak istiyorduk. Genç arkadaşlarımız tüm mücadelelerini verdiler. 2005-2006 doğumlu arkadaşlar vardı. Taraftarlarımız geldi, galibiyetle onları mutlu etmek istiyorduk. Onlardan özür diliyoruz. Gelecek sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp zirveye oynamak istiyoruz." dedi.
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