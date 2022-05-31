Sergio Perez, Red Bull ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Perez, 2024 sezonu sonuna Red Bull'da kalacak.
Geçen yıl geldiği Red Bull'da bir yarış birinciliği, 4 de üçüncülüğü bulunan Perez, 7 yarışın tamamlandığı 2022'de ise bir birincilik, 3 ikincilik elde etti.
2011'de başladığı F1'de 19 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.
Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Perez, 2024 sezonu sonuna Red Bull'da kalacak.
Geçen yıl geldiği Red Bull'da bir yarış birinciliği, 4 de üçüncülüğü bulunan Perez, 7 yarışın tamamlandığı 2022'de ise bir birincilik, 3 ikincilik elde etti.
2011'de başladığı F1'de 19 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.
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