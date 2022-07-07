Sergio Oliveira, İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ın ardından açıklayacağı üçüncü transferi Sergio Oliveira olacak. Orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Portolu Sergio Oliveira transferinde de mutlu sona ulaştı.



30 yaşındaki Portekizli orta saha Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dedi ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto da yapılan teklifi kabul etti.



TRANSFERİN RAKAMLARI



Galatasaray, Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş alacak.



İSTANBUL'A GELİYOR



Sergio Oliveira, cuma günü sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur ile birlikte, özel bir uçakla İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.





GEÇEN SEZON ROMA'DA OYNADI



Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti.







